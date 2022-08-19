Система ПВО могла сработать в Евпатории – советник главы Крыма

Фото: телеграм-канал Mash

В Евпатории, по предварительным данным, могла сработать система противовоздушной обороны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой телеграм-канал советника главы Крыма по информационной политике Олега Крючкова.

"В Евпатории, предположительно, сработала система ПВО. Крым под надежной защитой", – написал он.

Ранее сообщалось, что система ПВО могла сработать в Керчи. Тогда Крючков уточнил, что опасности для города и Крымского моста не было.

До этого заявил советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что власти Киева планируют разрушить Крымский мост. Однако точной информации о том, каким образом руководство Киева планирует совершить разрушение стратегического объекта РФ, он не дал.

По словам Подоляка, Крымский мост был построен незаконно и должен быть уничтожен.