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Киевское руководство планирует разрушить Крымский мост, заявил советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк. При этом он не уточнил, каким именно образом это планируется сделать.

"Это незаконное строительство и основные ворота для снабжения российской армии в Крыму. Такие объекты должны быть уничтожены", – сказал он в интервью The Guardian.

Ранее депутат Рады Алексей Гончаренко рассказал, что Киев провел переговоры с министром обороны Великобритании Беном Уоллесом о плане уничтожения Крымского моста. По словам украинского парламентария, беседа состоялась в ходе саммита НАТО в июне. Также Гончаренко опубликовал снимок, который был сделан якобы на переговорах, на котором, кроме него и Уоллеса, запечатлен экс-премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

После этого политолог Руслан Бальбек обратил внимание на то, что тема Крымского моста давно волнует представителей украинских элит, поэтому при наличии такой возможности на мост уже давно была бы совершена атака со стороны ВСУ. Он подчеркнул, что данная транспортная артерия является стратегическим объектом и любая угроза в отношении него будет посягательством на национальную безопасность России.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.