Политолог назвал угрозы в адрес Крымского моста посягательством на нацбезопасность

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко
Политолог Руслан Бальбек прокомментировал сообщение о том, что украинская сторона провела переговоры с главой Минобороны Великобритании Беном Уоллесом о планах по уничтожению Крымского моста, сообщает RT.
Бальбек подчеркнул, что Крымский мост – это стратегический объект, и любая угроза в отношении него будет посягательством на национальную безопасность России.
"Впрочем, украинские политики уже и так наговорили на полный букет статей о нацизме, геноциде, подготовке массовых убийств и многом другом", – отметил он.
Эксперт также подчеркнул, что тема Крымского моста давно волнует представителей украинских элит, поэтому при наличии такой возможности на мост уже давно была бы совершена атака со стороны ВСУ.
"Все, что им остается, – это разрабатывать планы и озвучивать их в публичной сфере, чтобы все видели, какой уровень угроз существует для российских стратегических объектов" – заключил он.
Ранее депутат Рады Алексей Гончаренко рассказал, что Киев провел переговоры с министром обороны Великобритании Беном Уоллесом о плане уничтожения Крымского моста. По словам украинского парламентария, беседа состоялась в ходе саммита НАТО в июне. Также Гончаренко опубликовал снимок, который был сделан якобы на переговорах, на котором, кроме него и Уоллеса, запечатлен экс-премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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