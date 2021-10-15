Экс-депутат Рады призвала уничтожить Москву

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Экс-депутат Верховной рады Ирина Фарион призвала стремиться к уничтожению Москвы и относиться к России как к врагу. Такое заявление она сделала на марше радикалов в честь Дня защитников и защитниц Украины.

"Пора перестать говорить о России как о стране-агрессоре, пора говорить о России как о стране-враге. И она будет врагом, пока мы не будем стремиться к уничтожению Москвы", – приводит ее слова издание Vesti.ua.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский допустил вероятность полномасштабной войны с Россией. Он заявил, что если это произойдет, то будет самой большой ошибкой России. Он также выразил мнение, что Москва и Киев стали врагами из-за информационной политики РФ.

Заявление украинского лидера прокомментировал вице-спикер Совфеда Константин Косачев. Он выразил мнение, что слова Зеленского подтверждают его беспомощность и недееспособность как президента.

В Госдуме назвали данное заявление очередной дезинформацией и отметили, что за время, которое Зеленский находится на посту президента Украины, от него не услышали ни слова правды о российско-украинских отношениях.