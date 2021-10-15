Экс-депутат Рады призвала уничтожить Москву

00:40
Фото: depositphotos/Alexandra Lande
Экс-депутат Верховной рады Ирина Фарион призвала стремиться к уничтожению Москвы и относиться к России как к врагу. Такое заявление она сделала на марше радикалов в честь Дня защитников и защитниц Украины.
"Пора перестать говорить о России как о стране-агрессоре, пора говорить о России как о стране-враге. И она будет врагом, пока мы не будем стремиться к уничтожению Москвы", – приводит ее слова издание Vesti.ua.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский допустил вероятность полномасштабной войны с Россией. Он заявил, что если это произойдет, то будет самой большой ошибкой России. Он также выразил мнение, что Москва и Киев стали врагами из-за информационной политики РФ.
Заявление украинского лидера прокомментировал вице-спикер Совфеда Константин Косачев. Он выразил мнение, что слова Зеленского подтверждают его беспомощность и недееспособность как президента.
В Госдуме назвали данное заявление очередной дезинформацией и отметили, что за время, которое Зеленский находится на посту президента Украины, от него не услышали ни слова правды о российско-украинских отношениях.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: