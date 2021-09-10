В Госдуме прокомментировали слова Зеленского о войне с Россией

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Заявление президента Украины Владимира Зеленского о возможности полномасштабной войны с Россией является очередной дезинформацией, заявил зампред комитета Госдумы по делам национальностей Руслан Бальбек. Об этом сообщает "Газета.ру".
По его словам, за время, которое Зеленский находится на посту президента Украины, от него не услышали ни слова правды о российско-украинских отношениях.
"Это политик, который сделал карьеру на лжи. Пришел к власти, дав ложные обещания. Делает различные заявления – лживые и беспочвенные. И то, что он говорит сейчас, – это очередная дезинформация, рассчитанная на то, чтобы залезть в кошельки западных финансистов", – заявил Бальбек.
Ранее Зеленский допустил вероятность полномасштабной войны с Россией. Он заявил, что если это произойдет, то будет самой большой ошибкой РФ. Президент Украины выразил мнение, что Москва и Киев стали врагами из-за информационной политики России, ответственность за это несет президент РФ.
Заявление украинского лидера прокомментировал и вице-спикер Совфеда Константин Косачев. Он выразил мнение, что слова Зеленского подтверждают его беспомощность и недееспособность как президента.
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