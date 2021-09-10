Песков прокомментировал слова Зеленского о войне с Россией

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал слова Владимира Зеленского о возможной войне с Россией. Об этом сообщает "Газета.ру".

По его словам, в Кремле не хотели бы предаваться апокалиптическим ожиданиям.

Также он отметил, что в Кремле с сожалением относятся к подобному развитию событий и версиям отношений между Киевом и Москвой.

Ранее Зеленский допустил вероятность полномасштабной войны с Россией. Он заявил, что если это произойдет, то будет самой большой ошибкой РФ. Он выразил мнение, что Москва и Киев стали врагами из-за информационной политики России, ответственность за это несет президент РФ.

Заявление украинского лидера прокомментировал и вице-спикер Совфеда Константин Косачев. Он выразил мнение, что слова Зеленского подтверждают его беспомощность и недееспособность как президента.