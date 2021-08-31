Лавров указал на причастность Украины к провокациям в преддверии выборов в России

Фото: ТАСС/пресс-служба МИД РФ

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что многие провокации в преддверии сентябрьских выборов в России осуществляются через Украину. Об этом сообщает РИА Новости.

"Я знаю, что многие провокации осуществляют сейчас через Украину. Это уже стало известно, что они веером разослали по всем странам требование, чтобы послы сходили к правительственным чиновникам и настаивали на том, чтобы не направляли наблюдателей на наши выборы", – сказал дипломат во время встречи с представителями национально-культурных объединений.

По его словам, подобное уже произошло в Белоруссии. Он назвал ситуацию смешной и отметил, что не понимает, какое отношение имеет Украина к выборам в России.

Ранее глава российского МИД заявил, что нападки на личность Иосифа Сталина являются частью атаки на российское прошлое и итоги Второй мировой войны с целью переписать историю и политически ослабить Россию.

Он подчеркнул, что историю, по его мнению, трогать нельзя.

