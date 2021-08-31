Лавров указал на причастность Украины к провокациям в преддверии выборов в России

Фото: ТАСС/пресс-служба МИД РФ
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что многие провокации в преддверии сентябрьских выборов в России осуществляются через Украину. Об этом сообщает РИА Новости.
"Я знаю, что многие провокации осуществляют сейчас через Украину. Это уже стало известно, что они веером разослали по всем странам требование, чтобы послы сходили к правительственным чиновникам и настаивали на том, чтобы не направляли наблюдателей на наши выборы", – сказал дипломат во время встречи с представителями национально-культурных объединений.
По его словам, подобное уже произошло в Белоруссии. Он назвал ситуацию смешной и отметил, что не понимает, какое отношение имеет Украина к выборам в России.
Ранее глава российского МИД заявил, что нападки на личность Иосифа Сталина являются частью атаки на российское прошлое и итоги Второй мировой войны с целью переписать историю и политически ослабить Россию.
Он подчеркнул, что историю, по его мнению, трогать нельзя.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: