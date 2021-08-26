Памфилова заявила, что проведение электронного голосования по всей России пока невозможно

Фото: Агентство "Москва"/Зыков Кирилл

Обеспечение безопасности электронного голосования в масштабах всей страны представляет собой сложную задачу, поэтому его проведение во всех регионах России пока невозможно, заявила глава ЦИК РФ Элла Памфилова.

"Чтобы хакеры быстренько не сработали, поэтому мы не торопимся и не проводим дистанционное электронное голосование, наряду с традиционным, в масштабах всей страны. Почему мы не торопимся? Есть ключевые проблемы, которые мы пока в масштабах России стопроцентно решить не можем. Основная проблема – это безопасность, защита системы от несанкционированного внешнего вторжения в масштабах России", – сказала она в эфире радиостанции "Комсомольская правда".

Еще одной важной проблемой, препятствующей реализации проекта в масштабах всей страны, по словам Памфиловой, является вопрос обеспечения тайны голосования и прозрачности наблюдения.

"Вторая важнейшая проблема: как совместить несовместимое. С одной стороны, обеспечить полную тайну голосования, а с другой стороны, максимально прозрачный общественный контроль", – пояснила она.

Памфилова отметила, что избирательный процесс должен вызывать доверие граждан.

В ходе беседы она также предложила Ксении Собчак стать наблюдателем на предстоящих выборах и убедиться, что они проходят честно. Ранее ведущая заявляла, что в России никто не верит в честные итоги выборов.

Выборы в Госдуму пройдут в этом году с 17 по 19 сентября. В семи регионах можно будет проголосовать в онлайн-формате – в Москве, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской, Ростовской областях и в Севастополе.

В выборах участвуют 14 партий: КПРФ, Российская экологическая партия "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия – За правду", "Яблоко", в федеральном списке которой выдвинут кандидат, аффилированный с лицом, выполняющим функции иностранного агента, "Партия роста", РПСС, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина", Российская партия пенсионеров за социальную справедливость.