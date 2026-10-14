Пулково принял более 20 самолетов, направлявшихся в Москву

Фото: MAX/"Аэропорт Пулково"

Аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге принял более 20 самолетов, которые должны были прибыть в Москву. Как сообщается в официальном канале воздушной гавани в мессенджере MAX, рейсы перенаправили в Северную столицу из-за ограничений воздушного пространства московского авиаузла.

В аэропорту уточнили, что Пулково используется в качестве запасного аэродрома для рейсов, следующих в столицу. Из-за продолжительного ожидания разрешения на вылет пассажиров перенаправленных самолетов высадят в терминале.

В Пулково посоветовали рассмотреть альтернативные виды транспорта для поездки в Москву. Рекомендация связана с неопределенностью сроков восстановления привычного расписания авиарейсов.

Ранее сообщалось, что более 30 самолетов, направлявшихся в Москву, изменили маршруты из-за ограничений в работе столичных аэропортов. Больше всего рейсов не смог принять аэропорт Внуково.