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Новости

13 октября, 07:45

Транспорт

Около 300 пассажиров, летевших из Вьетнама в Москву, высадили в Казани

Около 300 пассажиров, летевших из Вьетнама в Москву, высадили в Казани

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Около 10 тысяч мотоциклистов приняли участие в закрытии мотосезона в Москве

Около 300 пассажиров, летевших из Вьетнама в Москву, высадили в Казани. До столицы им пришлось добираться за свой счет. Некоторые вернулись домой почти на сутки позже.

Перевозчик объяснил, что рейс международный, а значит, перевозить людей между двумя российскими городами он не имеет права. По поводу компенсации в авиакомпании предложили обращаться к туроператору.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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