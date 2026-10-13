Около 300 пассажиров, летевших из Вьетнама в Москву, высадили в Казани. До столицы им пришлось добираться за свой счет. Некоторые вернулись домой почти на сутки позже.

Перевозчик объяснил, что рейс международный, а значит, перевозить людей между двумя российскими городами он не имеет права. По поводу компенсации в авиакомпании предложили обращаться к туроператору.

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