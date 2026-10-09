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09 октября, 07:15

Транспорт

В районе Покровское-Стрешнево изменят схему движения

В районе Покровское-Стрешнево изменят схему движения

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В районе Покровское-Стрешнево изменят схему движения. С 08:00 9 октября перекроют улицу Братьев Старостиных.

10 октября нельзя будет проехать по участкам улиц Игоря Нетто, Константина Бескова, Николая Озерова, Аэроклубной, а также по Покровской набережной. Это нужно, чтобы провести спортивный праздник "Красно-белый забег". Само мероприятие пройдет на домашнем стадионе футбольного клуба "Спартак".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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