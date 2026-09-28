28 сентября, 07:15Транспорт
Автомобили из Киргизии начали массово объявлять в розыск
Автомобили, ввезенные из Киргизии, начали массово объявлять в розыск. Автоэксперты предупреждают о мошеннической схеме, из-за которой российские покупатели могут лишиться и машины, и денег.
Аферисты приобретают и оформляют автомобили в Киргизии, после чего продают их гражданам России. Покупатель перегоняет машину и ставит ее на учет, а затем прежний собственник заявляет об угоне.
В результате автомобиль забирают у покупателя, а деньги ему не возвращают. По той же схеме злоумышленники получают страховые выплаты. Среди пострадавших уже десятки россиян.
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