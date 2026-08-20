Россияне в июле купили рекордное число автомобилей с пробегом

Продажи подержанных автомобилей в России достигли рекордного уровня. В июле россияне купили почти 550 тысяч таких машин, что на 8% больше, чем в прошлом месяце.

Лидером рынка осталась Lada. На втором месте Toyota, далее идут Kia, Hyundai и Volkswagen.

Всего за первое полугодие 2026-го россияне приобрели 3,4 миллиона легковых автомобилей с пробегом. Это на 4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.