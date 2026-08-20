Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 августа, 12:45

Транспорт

Россияне в июле купили рекордное число автомобилей с пробегом

Россияне в июле купили рекордное число автомобилей с пробегом

В России подсчитали время наиболее частых ограничений в аэропортах

Пассажиры пожаловались на "Победу" из-за пересадки на рейс за полчаса до вылета

Москвичи стали возить машины в Белоруссию для заправки

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 20 августа

Обучающие стикеры для детей появились в столичном метро

Регистрация на Осенний велофестиваль открылась в Москве

Новости регионов: смерч в Калининградской области повредил крыши домов

Движение трамваев № 5, 7 и 50 восстановят в Москве по выходным с 22 августа

Блогер оборудовал жилье в автомобиле "Ока" и поселился напротив Кремля

Продажи подержанных автомобилей в России достигли рекордного уровня. В июле россияне купили почти 550 тысяч таких машин, что на 8% больше, чем в прошлом месяце.

Лидером рынка осталась Lada. На втором месте Toyota, далее идут Kia, Hyundai и Volkswagen.

Всего за первое полугодие 2026-го россияне приобрели 3,4 миллиона легковых автомобилей с пробегом. Это на 4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
транспортавтовидеоИван Евдокимов

Как россиянка вырастила гигантские овощи?

Жительница Красноярска вырастила огромный помидор, который весит 4,5 килограмма

Чтобы овощи выросли больших размеров, необходимы генетические предпосылки

Читать
закрыть

Как хотят снимать семейное кино в РФ?

В России разработали рекомендации для съемок фильмов с учетом семейных ценностей

Читать
закрыть

Ждет ли россиян осенний бум вакансий?

Завершение сезона отпусков станет толчком для запуска новых проектов и расширения штата

Осенью также начинается этап бюджетного планирования

Читать
закрыть

Что известно о нападении медведя на девушку в тайге?

Девушку нашли по крикам, но зверя догнать не удалось из-за темноты вокруг

Читать
закрыть

Зачем в РФ нанимают на работу женщин из Северной Кореи?

Ситуация сложилась из за совпадения ряда экономических и политических факторов

Для российских работодателей такое решение оказывается экономически эффективным

Читать
закрыть

Что известно о гибели собак после российской вакцины?

После вакцинации у животных начинались рвота с кровью, судороги, лихорадка

Препарат, которым прививали животных, производит российская фармкомпания "Ветбиохим"

Читать
закрыть

Почему Швеция задержала российские корабли?

Стокгольм подозревал их в обслуживании интересов внешней торговли России

Эксперты уверены: задержания судов по надуманным поводам абсолютно незаконны

Читать
закрыть

Почему ледники уходят со скоростью 40 метров в год?

Причина – глобальное потепление и связанные с ним климатические изменения

В отдельных бассейнах в ближайшие десятилетия изменится сезонное распределение воды

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика