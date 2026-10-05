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05 октября, 17:41

Транспорт

ФНС опровергла ошибочные начисления налога на электромобили

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

ФНС России опровергла сообщения о массовых ошибочных начислениях налога на электромобили. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В налоговой подчеркнули, что распространяемая в соцсетях и СМИ информация о массовых ошибках при расчете налога на электрокары не соответствует действительности. Как пояснили в ФНС, льготы по транспортному налогу за 2025 год применялись с учетом региональных законов.

В части субъектов они действуют только для электромобилей определенной мощности или не распространяются на машины стоимостью от 10 миллионов рублей. Например, в Белгородской области от налога освобождены владельцы транспортных средств, оснащенных исключительно электрическими двигателями. На гибриды, где есть и электрический мотор, и двигатель внутреннего сгорания, льгота не распространяется.

Кроме того, если владелец не подал заявление на льготу и у него несколько автомобилей, ее автоматически применяют к машине с наибольшей суммой налога. Поэтому льгота может не действовать для электромобиля, если у владельца есть другой автомобиль с более высоким налогом.

В налоговом уведомлении могут быть указаны и другие транспортные средства, по которым начислен налог за 2025 год. Сведения о типе автомобиля и наличии электродвигателя ФНС получает из ГИБДД. Если владелец считает, что льгота не применена, он может обратиться в налоговую или подать заявление на перерасчет через личный кабинет.

Ранее в Госдуме предложили снизить налог на добавленную стоимость для произведенных в России автомобилей, мотоциклов, а также электронной и бытовой техники. Сейчас стандартная ставка НДС составляет 22%, тогда как для социально значимых товаров, включая продукты питания и лекарства, действует льготный тариф в 10%.

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