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05 октября, 17:12

Политика

Индия сообщила о переговорах с РФ и Украиной о судоходстве в Черном море

Фото: AP Photo/Emrah Gurel

Индия ведет переговоры с Россией и Украиной об обеспечении безопасного прохождения судов с зерном и топливом в Черном море. Об этом на конференции заявил министр иностранных дел государства Субраманьям Джайшанкар, передает ТАСС.

Джайшанкар подчеркнул, что атаки на суда в Черном море недопустимы. Им была выражена обеспокоенность по поводу экспорта зерна, который в значительной степени прекратился в регионе, а также поставок энергоносителей.

По его словам, переговоры перешли в обсуждение вопроса о недопущении препятствий для доставки грузов. Джайшанкар добавил, что они приобрели более широкий характер и в настоящее время продолжаются.

Ранее в Кремле говорили, что Россия готова обсуждать безопасность в Черном море с любыми странами. Но каких-либо конкретных разговоров пока не ведется, указывали там в ответ на вопрос о возможных договоренностях с Индией, Египтом и Турцией.

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