Собянин: более чем за месяц к Московскому региону летело почти 10 тысяч БПЛА

Фото: MAX/"Минобороны России"

В сторону Московского региона летело 9 994 беспилотника в период с 08:30 1 сентября по 08:30 5 октября. Об этом на своей странице в MAX заявил Сергей Собянин.

По его словам, большую часть БПЛА удалось нейтрализовать силами противовоздушной обороны на дальних подступах к Москве. Еще 862 дрона ликвидированы на подлете.

Согласно данным Минобороны России, за минувшие сутки средства ПВО уничтожили 861 беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Также были сбиты четыре управляемые авиационные бомбы и реактивный снаряд американской системы залпового огня HIMARS.



Ранее сообщалось, что после атаки БПЛА на Калугу 3 октября были зафиксированы повреждения многоквартирных домов. Всем пострадавшим жителям была оказана необходимая медпомощь. Госпитализация не потребовалась.

