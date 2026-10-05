VnExpress: полиция во Вьетнаме задержала 12 человек, продававших кошек на мясо

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Полиция Хошимина на юге Вьетнама задержала 12 человек, подозреваемых в краже и дальнейшей перепродаже около 2,7 тысячи кошек на мясо, сообщает News.ru со ссылкой на VnExpress.

Задержанные находятся под следствием. В ходе допроса они признали, что похищали и продавали животных. По версии полиции, украденных кошек злоумышленники держали на складе. Пока не установлено, сколько времени действовала преступная группировка.

8 июля в ходе рейда в одном из районов Хошимина полиция изъяла 50 кошек. Из них 13 вернули владельцам, остальных передали в социальный центр на временное размещение.

Юридически во Вьетнаме собаки и кошки считаются частной собственностью. Похищение таких животных может подпадать под уголовную статью о краже имущества. Если стоимость животного больше 77 долларов (6 427,96 рубля), возбуждается уголовное дело.

Ранее в подмосковном Подольске полицейские задержали местного жителя, подозреваемого в жестоком обращении с кошкой. В интернете правоохранители обнаружили видеозапись с издевательствами над животным. Материалы из Сети были оперативно изучены, и личность мужчины, попавшего в кадр, была вычислена.

