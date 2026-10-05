Глава РСПП Шохин назначен уполномоченным по защите прав предпринимателей

Фото: РИА Новости/Пелагия Тихонова

Владимир Путин подписал указ о назначении главы РСПП Александра Шохина уполномоченным по защите прав предпринимателей. Документы появились на официальном портале правовых актов.

Отдельным указом управление делами президента учредило автономную некоммерческую организацию "Платформа для работы с обращениями предпринимателей". Она будет обеспечивать деятельность Шохина. До конца года организации выделят помещение и предусмотрят строку в бюджете.

Ранее глава государства освободил от должности заместителя председателя правительства России Виталия Савельева. Он занимал этот пост с 2024 года. Причиной стало его избрание депутатом Госдумы IX созыва.

До этого президент назначил Сергея Собянина членом попечительского совета Фонда развития центра разработки и коммерциализации новых технологий (фонд "Сколково"). Срок его полномочий составит 7 лет.

