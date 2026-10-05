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05 октября, 17:25

Общество

В МЭШ появились виртуальные подарки для педагогов ко Дню учителя

Фото: пресс-служба департамента образования и науки города Москвы

В "Московской электронной школе" (МЭШ) ко Дню учителя появилась возможность отправлять педагогам виртуальные подарки и цифровые благодарности. Об этом передает портал мэра и правительства города со ссылкой на пресс-службу столичного департамента образования и науки.

С помощью новой функции "Скажи спасибо учителю" школьники могут отметить вклад преподавателя в свои академические, спортивные или творческие достижения. Для этого нужно открыть сервис "Портфолио учащегося", выбрать соответствующее мероприятие или награду, а затем нажать кнопку "Сказать спасибо учителю". В числе поводов для благодарности могут быть участие или победа в олимпиаде, а также высокий результат ОГЭ или ЕГЭ.

После этого ученику потребуется указать имя педагога и предмет, который он преподает. Отправленная благодарность появится в "Портфолио учителя" в разделе "Я с учениками". Подробнее о новой функции можно узнать в инструкции или с помощью специального видео.

Еще один способ поздравить преподавателя появился в сервисе "Подарки". В его разделе "Магазин" школьники могут выбрать виртуальный сюрприз из специальной коллекции ко Дню учителя. В нее вошли семь вариантов, в том числе букет пионов, тюльпаны и шоколад. Подробнее о том, как отправить подарок, можно узнать в справке сервиса.

Виртуальные подарки приобретаются за звезды, которые школьники получают за выполнение ежедневных заданий, участие в турнирах и марафонах. В последних ученики решают серии задач на время, а в турнирах соревнуются в лигах. Победителям могут начислить до тысячи звезд.

Также 5 октября пассажиры московского транспорта могут получить тематические открытки ко Дню учителя. Забрать их можно до 20:00 на стойках "Живое общение" в метро, а также у контролеров в наземном транспорте и на остановках.

Всего подготовили 1,5 тысячи открыток с персонажами Московского транспорта – Метрошей, Электробусиком и Речкиным. Их можно вручить преподавателю лично или отправить почтой в любой регион страны.

Сергей Собянин поздравил московских педагогов с Днем учителя

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