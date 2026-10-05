05 октября, 14:31Транспорт
В московском транспорте пассажирам раздают открытки ко Дню учителя
Фото: MAX/"Дептранс Москвы"
Пассажиры московского транспорта 5 октября могут получить тематические открытки, посвященные Дню учителя. Акцию проводят в столице совместно с "Почтой России", сообщает Дептранс в МАХ.
Всего подготовили 1,5 тысячи открыток с персонажами Московского транспорта – Метрошей, Электробусиком и Речкиным. На них можно написать поздравление и вручить его преподавателю лично либо отправить почтой в любой регион страны.
Получить открытки можно до 20:00 на 5 стойках "Живое общение" на станциях метро "Курская", "Павелецкая", "Белорусская", "Парк культуры" и "Чкаловская".
Кроме того, открытки в течение дня раздают контролеры в наземном транспорте и на остановках.
Ранее заммэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова рассказала о праздничной программе ко Дню учителя, которую подготовили для сотрудников школ и центров дополнительного образования. В нее вошли концерты с музыкальными и танцевальными номерами, театральные постановки и интеллектуальные игры.
В нескольких столичных школах также прошла традиционная акция с красными дорожками, во время которой педагоги предстали перед учениками в образах мировых знаменитостей. В центре Москвы к празднику установили восьмиметровый арт-объект в виде подсвеченного букета и разместили баннеры с изображениями московских учителей.
Инсталляция-букет появилась в Новопушкинском сквере ко Дню учителя