Сергей Собянин поздравил московских педагогов с Днем учителя

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Сергей Собянин поздравил столичных педагогов с Днем учителя. Он отметил вклад преподавателей в развитие столичного образования и будущее страны, обращение опубликовано на платформе МАХ.

"Ваш труд – начало всех начал. В ваших руках – будущее России. Московские школы – лучшие в стране, и в этот результат вы вкладываете всю свою энергию и талант", – написал Собянин.

Мэр поблагодарил учителей за профессионализм, мудрость, терпение, творчество и любовь к детям. Он пожелал педагогам крепкого здоровья, благополучия и новых достижений на благо Москвы и москвичей.

Ранее Владимир Путин тоже поздравил педагогов с профессиональным праздником, подчеркнув ключевую роль учителя в развитии общества. В своем видеообращении глава государства отметил, что, несмотря на стремительное развитие технологий, личность наставника остается незаменимой.

Президент подчеркнул, что именно педагоги закладывают фундамент мировоззрения, характера и нравственных ориентиров подрастающего поколения. Он выразил признательность педагогам, пожелав им и их близким крепкого здоровья и процветания.