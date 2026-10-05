Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 октября, 08:00

Общество

Педагоги хотели бы получить шоколадные конфеты с орехами и черный чай на День учителя

Фото: 123RF.com/saphira 1

Ко Дню учителя российские педагоги хотели бы получить шоколадные конфеты с орехами и черный чай, следует из результатов исследования платформы "Дзен", с которыми ознакомилась Москва 24.

Самый частый подарок учителям – конфеты: их назвали 31% опрошенных. Далее идут чай (17%), цветы (14%) и кофе (5%). При этом каждый пятый педагог отметил, что обычно не получает поздравлений на свой профессиональный праздник.

Аналитики также отметили, что за две недели до праздника число просмотров публикаций про идеи подарков педагогам выросло в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом августа 2026 года. По результатам опроса после праздника у учителей в среднем остается четыре коробки конфет, по три упаковки чая и кофе. А 21% опрошенных ежегодно получают больше пяти коробок конфет.

Дольше всего из съедобных подарков у педагогов остается чай. 45% из тех, кому дарят напиток, пьют его еще минимум 3,5 месяца после праздника. 36% педагогов отметили, что подаренного чая им хватает в среднем до Нового года, а 12% пьют его вплоть до следующего Дня учителя.

Кофе расходуется быстрее: в среднем запаса хватает на два месяца. Конфеты заканчиваются раньше всего, за неделю, так как педагоги редко едят сладкие подарки в одиночку. Выяснилось, что 45% учителей делятся сладким с коллегами в учительской, 32% угощают учеников, а 23% относят часть подарков домой для семьи.

В это же время 47% педагогов признались, что подаренных блокнотов у них больше, чем они успевают заполнить, еще 18% передаривают их родственникам и знакомым. Каждый десятый учитель (12%) хранит нераспакованные ежедневники уже несколько лет.

Среди конфет учителя чаще всего выбирают шоколадные с орехами и пралине (41%), конфеты из молочного шоколада (28%) и трюфели (17%). Среди чая лидирует классический черный без добавок (46%), затем идут зеленый (23%) и с бергамотом (18%). Среди любителей кофе 52% опрошенных хотели бы получить в подарок молотый или зерновой, 31% выбирают капсулы, а 17% пьют растворимый.

Ранее стало известно, что средний чек на подарок классному руководителю ко Дню учителя в этом году вырос на 10%, до 4 500 рублей. Самые щедрые родители живут в Москве – здесь средний бюджет на подарок от класса достигает 5 500 рублей. На втором месте Санкт-Петербург с показателем 4 500 рублей, замыкают тройку лидеров Екатеринбург и Красноярск – по 3 700 рублей.

Читайте также


обществоэксклюзив

Почему россияне скупают лекарства с железом?

Граждане уверены: увеличение гемоглобина даст возможность быть более выносливым

Однако эксперты уточняют: дефицит железа выявляется по результатам анализов крови

Читать
закрыть

Новые подробности убийства бизнесвумен и ее дочери в Москве

Преступление мог совершить сожитель 53-летней женщины, который при этом расчленил своих жертв

Читать
закрыть

В России предложили объединить майские праздники за счет других

Разрыв между 1 и 9 мая часто мешает спланировать отдых

Однако в Госдуме уверены: идея является избыточной

Читать
закрыть

Эксперты развеяли слухи о чуме в Иркутской области

В целях профилактики местные власти усилили меры противоэпидемиологической безопасности

В Роспотребнадзоре уверены: эпидобстановка в регионе находится в норме

Читать
закрыть

Россияне массово подхватили "фантомные болезни"

Молодежь жалуется на температуру до 37,5 градуса, боли, спазмы в желудке и дерматит

"Фантомная болезнь" может возникать на фоне длительного напряжения, недосыпа и неопределенности

Читать
закрыть

Как волонтеры ищут пропавших россиян?

Всего в отряде "ЛизаАлерт" состоят более 40 тысяч добровольцев разных профессий

За 16 лет работы они нашли живыми около 200 тысяч человек по всей стране

Читать
закрыть

Главные проблемы рынка труда в России

Россияне рассылают десятки резюме на одну и ту же вакансию, пытаясь обойти ИИ-фильтры компаний

Кандидаты создают несколько версий анкеты, меняя название должности, формулировки и ключевые слова

Читать
закрыть

Пилоты самолета Flydubai устроили поножовщину прямо в воздухе

Сначала экипаж отправил сигнал бедствия (код 7700), а затем код 7500, который означает захват судна

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика