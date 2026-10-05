Педагоги хотели бы получить шоколадные конфеты с орехами и черный чай на День учителя

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Ко Дню учителя российские педагоги хотели бы получить шоколадные конфеты с орехами и черный чай, следует из результатов исследования платформы "Дзен", с которыми ознакомилась Москва 24.

Самый частый подарок учителям – конфеты: их назвали 31% опрошенных. Далее идут чай (17%), цветы (14%) и кофе (5%). При этом каждый пятый педагог отметил, что обычно не получает поздравлений на свой профессиональный праздник.

Аналитики также отметили, что за две недели до праздника число просмотров публикаций про идеи подарков педагогам выросло в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом августа 2026 года. По результатам опроса после праздника у учителей в среднем остается четыре коробки конфет, по три упаковки чая и кофе. А 21% опрошенных ежегодно получают больше пяти коробок конфет.

Дольше всего из съедобных подарков у педагогов остается чай. 45% из тех, кому дарят напиток, пьют его еще минимум 3,5 месяца после праздника. 36% педагогов отметили, что подаренного чая им хватает в среднем до Нового года, а 12% пьют его вплоть до следующего Дня учителя.

Кофе расходуется быстрее: в среднем запаса хватает на два месяца. Конфеты заканчиваются раньше всего, за неделю, так как педагоги редко едят сладкие подарки в одиночку. Выяснилось, что 45% учителей делятся сладким с коллегами в учительской, 32% угощают учеников, а 23% относят часть подарков домой для семьи.

В это же время 47% педагогов признались, что подаренных блокнотов у них больше, чем они успевают заполнить, еще 18% передаривают их родственникам и знакомым. Каждый десятый учитель (12%) хранит нераспакованные ежедневники уже несколько лет.

Среди конфет учителя чаще всего выбирают шоколадные с орехами и пралине (41%), конфеты из молочного шоколада (28%) и трюфели (17%). Среди чая лидирует классический черный без добавок (46%), затем идут зеленый (23%) и с бергамотом (18%). Среди любителей кофе 52% опрошенных хотели бы получить в подарок молотый или зерновой, 31% выбирают капсулы, а 17% пьют растворимый.

Ранее стало известно, что средний чек на подарок классному руководителю ко Дню учителя в этом году вырос на 10%, до 4 500 рублей. Самые щедрые родители живут в Москве – здесь средний бюджет на подарок от класса достигает 5 500 рублей. На втором месте Санкт-Петербург с показателем 4 500 рублей, замыкают тройку лидеров Екатеринбург и Красноярск – по 3 700 рублей.

