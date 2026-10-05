Более 500 педагогических династий насчитывается в России

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В России насчитывается более 500 педагогических династий, многие из которых ведут историю с XIX – начала XX века. Об этом рассказали в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко.

Совокупный стаж некоторых семейных династий превышает 1 тысячу лет.

5 октября в России отмечается День учителя. Для представителей профессии ежегодно проводят всероссийские конкурсы, среди которых "Учитель года России" – один из самых старых и престижных. Кроме того, по поручению Владимира Путина с 2022 года реализуется проект "Классная тема!". Его победитель получает возможность вести собственное авторское шоу на федеральном телеканале.

Профессиональные конкурсы ежегодно объединяют педагогов из разных регионов России.

Ранее Владимир Путин обратился к российским учителям с видеопоздравлением по случаю их профессионального праздника. По словам президента, за любыми успехами стоит работа учителя, и никакие технологии не заменят его личность – именно педагоги формируют мышление, характер и стремление к добрым делам.

Путин пожелал учителям и их семьям здоровья и благополучия, пообещав и дальше обновлять образовательные учреждения, делая их удобнее для преподавателей и учащихся.