В ГД предложили дать учителям дополнительный оплачиваемый выходной в октябре

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Борис Чернышов обратился к министру просвещения РФ Сергею Кравцову с предложением ввести для педагогов дополнительный оплачиваемый день отдыха в честь Дня учителя, который отмечается 5 октября. Соответствующий документ имеется в распоряжении ТАСС.

Парламентарий предлагает разрешить учителям брать этот выходной в любой день октября по согласованию с работодателем, а не только 5 октября. В обращении указано, что такой отдых не должен приводить к снижению зарплаты или необходимости отрабатывать пропущенное время.

Как пояснил Чернышов, отдых непосредственно в праздничную дату может быть неудобен для школ, так как потребует менять расписание. Предложенный механизм, по его словам, позволит не прерывать учебный процесс и при этом дать педагогам дополнительный день отдыха.

"Дополнительный день отдыха может стать одной из мер поддержки педагогов и признания высокой социальной значимости их труда", – добавил депутат.

Ранее в Госдуме предложили ввести для учителей ежемесячную надбавку к страховой пенсии за длительный педагогический стаж. По словам парламентария Каплана Панеша, средняя пенсия педагога при стаже 35–38 лет составляет 22,4 тысячи рублей, а в регионах с низкими зарплатами едва превышает 13–16 тысяч рублей. Это в разы меньше тех, у кого есть пенсия за выслугу лет, уточнил депутат.

