27 апреля, 12:19

Путин поручил снизить бумажную нагрузку на врачей и учителей

Владимир Путин поручил снизить бумажную нагрузку на врачей, учителей и других работников бюджетной сферы. Соответствующий пункт включен в перечень поручений главы государства по итогам съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) и встречи 26 марта с деловыми кругами.

Для достижения этой задачи компетентные ведомства должны дополнить отраслевые программы повышения производительности труда в составе нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика".

Ответственными за выполнение поручения президента назначены премьер-министр Михаил Мишустин и спикер Госдумы Вячеслав Володин. Доклад необходимо предоставить до 1 августа.

Ранее в ГД внесли проект закона, предоставляющий медикам и педагогам право на бесплатный проезд к месту отдыха и обратно. Лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов пояснил, что компенсация проезда станет прагматичной и обоснованной мерой поддержки указанных работников. Более того, новая льгота послужит сигналом признания государством ценности их труда, добавил парламентарий.

