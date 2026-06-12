Россияне увидят метеорный поток Персеиды и парад планет в августе

Фото: 123RF.com/darkfoxelixir

Жители России смогут увидеть метеорный поток Персеиды и парад из шести планет в ночь с 12 на 13 августа. Об этом ТАСС сообщил руководитель обсерватории Университета Решетнева Сергей Веселков.

"Метеорный поток Персеиды – один из самых популярных метеорных потоков года. Он достигнет максимума в ночь с 12 на 13 августа. В 2026 году условия для наблюдений будут отличными: пик приходится на период новолуния, поэтому небо будет полностью темным", – отметил он.

Ученый порекомендовал выбирать для наблюдений время, когда радиант находится высоко в небе. Во время потока ожидается 100 метеоров в час.

Кроме того, перед рассветом можно будет увидеть парад из шести планет: Юпитера, Меркурия, Марса, Урана, Сатурна и Нептуна. "

"Яркие планеты - Юпитер, Марс, Меркурий и Сатурн – будут видны невооруженным глазом, тогда как Уран и Нептун лучше всего наблюдать в бинокль или небольшой телескоп", – добавил Веселков.

Ранее сообщалось, что россияне смогут увидеть треугольник звезд Вега, Денеб и Альтаир, которые являются светилами созвездий Лиры, Лебедя и Орла, в июне. Созвездия можно будет различить с наступлением сумерек в юго-восточной части небосклона. Треугольник звезд будет виден, несмотря на то что июнь является месяцем самых коротких ночей.

