Science Daily: молнии Юпитера оказались в 100 раз мощнее земных

Фото: 123RF.com/sevector

Планетологи Калифорнийского университета в Беркли оценили мощность молний на Юпитере – они могут быть в 100 и более раз мощнее земных. Об этом пишет Science Daily со ссылкой на исследование, опубликованное в журнале AGU Advances.

В 2021–2022 годах грозовая активность в Северном экваториальном поясе временно снизилась, что позволило исследователям отслеживать изолированные бури – скрытые суперштормы. Данные удалось получить с помощью микроволнового радиометра зонда Juno NASA.

"Мы точно знаем, где находится шторм. Мы измеряем его мощность напрямую", – сказал ведущий автор исследования, планетолог Майкл Вонг.

В ходе 12 пролетов зонд четырежды подходил достаточно близко для фиксации микроволновых сигналов. За один из пролетов было зарегистрировано 206 отдельных импульсов. Ученые оценили диапазон мощности от сопоставимой с земными молниями до превышающей их более чем в 100 раз.

Причина таких показателей кроется в физике атмосферы. На Земле влажный воздух легче сухого и беспрепятственно поднимается ввысь, а на Юпитере он, напротив, тяжелее окружающего. Высота гроз на планете превышает 100 километров против примерно 10 километров у земных.

Вонг также уточнил, что молнии на Юпитере могут высвобождать от 500 до 10 000 гигаджоулей энергии.

Ранее сообщалось, что NASA и Минэнерго США хотят подготовить технологическую базу для полетов на Марс и во внешние участки Солнечной системы. Планируется, что аппарат Space Reactor-1 Freedom прибудет на планету до конца 2028 года. Там будет развернута необходимая инфраструктура для дальнейшего изучения Марса и Солнечной системы.