NASA подготовит технологическую базу для полетов к Марсу

Фото: depositphotos/magann

NASA и Минэнерго США подготовят технологическую базу для полетов к Марсу и во внешние участки Солнечной системы. Об этом заявило американское космическое агентство.

В рамках плана аппарат Space Reactor-1 Freedom должен прибыть на Марс до конца 2028 года и развернуть там необходимую инфраструктуру для дальнейшего изучения планеты и Солнечной системы. Кроме того, планируется развернуть беспилотники класса Ingenuity, добавили в NASA.

Ранее в Институте космических исследований РАН допустили, что будущий город на Луне, строительство которого анонсировал американский миллиардер Илон Маск, будут создавать роботы при помощи лунных материалов.

По данным экспертов, роботы будут задействованы в возведении города в максимальной степени, поэтому их разработка является одной из приоритетных задач. При этом управлять ими будут ученые с Земли.

