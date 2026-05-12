Трамп заявил, что США получили от Кубы запрос о помощи

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты получили от Кубы запрос о помощи, и обещал провести с Гаваной переговоры.

"Ни один республиканец не говорил со мной о Кубе, а это страна-неудачница, которая движется в одном направлении – ко дну!" – написал он в своей социальной сети Truth Social.

Кроме того, американский президент уведомил, что уезжает в Китай.

В марте Трамп назвал Кубу следующей целью США, а в мае подтвердил намерение направить авианосец "Авраам Линкольн" к кубинскому побережью сразу после завершения конфликта в Иране.

В это же время бразильский президент Луис Инасиу Лула да Силва утверждал, что президент Штатов не планирует вооруженной агрессии или полномасштабного вторжения на остров.

По его словам, Трамп дал понять, что не думает о подобном сценарии. Лула да Силва назвал это важным сигналом, указав, что Куба сама стремится к диалогу и урегулированию, чтобы покончить с многолетней блокадой.