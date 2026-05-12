12 мая, 15:31

Общество

Красногорские врачи спасли мужчину, вдохнувшего горошину

Фото: mz.mosreg.ru

Врачи Красногорской больницы спасли мужчину, который во время ужина случайно вдохнул зеленую горошину. Об этом сообщает телеканал "360".

Уточняется, что у мужчины возникла небольшая одышка, однако он не стал обращаться к врачу, надеясь, что все пройдет само собой. Со временем ему стало тяжелее дышать, а потом появился сильный кашель. К тому же у него есть бронхиальная астма, и это заболевание сделало ситуацию особенно опасной. Обратиться к специалистам мужчину заставило ухудшение самочувствия.

При проведении бронхоскопии в медучреждении у пациента нашли инородное тело, которое частично перекрывало просвет промежуточного бронха. Это состояние было опасным, поскольку могло привести к дыхательной недостаточности и тяжелому воспалению легкого, рассказала заведующая эндоскопическим отделением Юлия Шашкова.

С учетом рисков хирурги аккуратно вытащили горошину, используя специальные эндоскопические щипцы, а также выполнили санацию дыхательных путей. Операция прошла успешно, осложнений не возникло. Спустя несколько дней мужчину выписали домой.

Ранее московские медики спасли ребенка с химическим ожогом второй степени, который был вызван комнатным растением. Дома девочка оторвала листок молочая, и его сок попал на руки и лицо. В результате у нее появились покраснения, мелкие пузыри и участки с отслоением верхнего слоя эпидермиса, а также отек век.

В рамках лечения врачи обработали ожоги антисептиком, нанесли антибактериальный крем, а также провели противоотечную и противовоспалительную терапию.

