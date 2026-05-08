Работа парковок и движение на улицах Москвы изменится 9 мая

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08 мая, 11:09

Общество

Врачи в Москве спасли ребенка с химическим ожогом, вызванным комнатным растением

Фото: MAX/"Московская медицина"

Московские врачи спасли ребенка с химическим ожогом II степени, который был вызван комнатным растением, сообщила пресс-служба столичного департамента здравоохранения.

Шестилетняя девочка оторвала листок молочая, его сок попал на руки и лицо. На коже появились покраснения, мелкие пузыри и участки с отслоением верхнего слоя эпидермиса, а также отек век. Ребенка экстренно доставили в детскую больницу имени Г. Н. Сперанского.

Детский хирург ожогового отделения № 1 Александр Бусуков рассказал, что в первую очередь пострадавшему ребенку обработали ожоговые раны антисептиком, после чего на поврежденные участки кожи нанесли антибактериальный крем.

"Параллельно проводили противоотечную и противовоспалительную терапию. Через несколько дней девочку выписали под амбулаторное наблюдение травматолога", – добавил врач.

В департаменте предупредили, что перед покупкой домашних растений стоит изучить их свойства, поскольку многие из них ядовиты. Опасные цветы следует держать в местах, недоступных для детей и животных. При уходе за растениями лучше надевать перчатки и после этого тщательно мыть руки.

После попадания сока растения на кожу или слизистые оболочки пораженные участки нужно промыть. При появлении тревожных симптомов, таких как рвота, головокружение или отеки, следует обратиться в больницу.

Ранее подмосковные врачи спасли мужчину, которому гвоздь повредил глаз. Инородное тело прошло через нижнюю глазничную щель, верхнюю челюстную пазуху, крылонебную ямку, после чего остановилось в основной пазухе.

Читайте также


медицинаобществогород

Главное

Разрешат ли школьникам использовать ИИ на экзаменах?

Эксперты уверены: сейчас педагоги старательно развивают это направление

Читать
закрыть

Как выбрать качественный водонагреватель в 2026 году?

Чтобы он прослужил долго, лучше приобретать премиум- или миддл-варианты

Читать
закрыть

Насколько вероятны переговоры России и Евросоюза?

Эксперты уверены: в Европе скоро перестанут считать изменой налаживание диалога с РФ

Читать
закрыть

Почему россияне обращаются к онлайн-тарологам?

Люди не готовы брать ответственность за свою жизнь и переносят ее на высшие силы

Читать
закрыть

Как подготовиться к поездке с детьми за границу?

В первую очередь нужно проверить наличие всех необходимых документов

Читать
закрыть

Как недельная дефляция отразится на потребителях?

Эксперты уверены: нового инфляционного ускорения не будет

Читать
закрыть

Когда начнется купальный сезон в Москве?

Теоретически купальный сезон должен начаться в конце мая

Сезон можно начинать, когда температура воды достигнет 16–17 градусов

Читать
закрыть

К чему приведут иски Роскомнадзора к мировым игровым студиям?

Часто такие разбирательства заканчиваются для разработчиков штрафами

Многие игровые студии официально не ведут свою деятельность в РФ после 2022 года

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика