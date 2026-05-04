Московские хирурги спасли ухо двухлетней девочки после ожога III степени, сообщила пресс-служба столичного департамента здравоохранения.

Ребенка привезли в Детскую больницу Сперанского. Отмечается, что дома на кухне девочка прижала к уху горячую котлету, которая упала с раскаленного противня. В результате детские хирурги диагностировали термический ожог III степени уха и заушной области, повреждения щеки и предплечья.

Детский хирург ожогового отделения № 2 Дарья Оборкина отметила, что медики постарались сохранить жизнеспособные ткани, при этом удалось обойтись без операции.

"Использовали заживляющие раневые повязки и коллагеновое покрытие, которое ускоряет закрытие раны, защищает ее от механических воздействий, воспалений", – подчеркнула она.

Оборкина добавила, что врачи не допустили возникновения некроза и грубой деформации ушной раковины. Сейчас пациентку уже выписали с полным заживлением раны и восстановленным кожным покровом. Девочка будет наблюдаться у реабилитолога, чтобы избежать появления рубцов.

Мама ребенка, в свою очередь, выразила благодарность специалистам за заботу о дочери.

