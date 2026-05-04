Движение временно перекрыли в центре Москвы

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

04 мая, 14:50

Экономика
Главная / Новости /

Экономист Зубец: идея об увеличении МРОТ до 60 тыс руб завышена

Экономист оценил идею об увеличении МРОТ до 60 тыс рублей

Фото: depositphotos/Milly7

Повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ) в России до 60 тысяч рублей завышено. Более реалистичной была бы сумма в 40–50 тысяч, заявил экономист и директор Центра исследований социальной экономики Алексей Зубец.

"Почему именно цифра? Дело в том, что за меньшие деньги в России никто не работает", – пояснил он в эфире радио КП.

При этом он подтвердил, что разговоры о доходах в 30 тысяч рублей в регионах имеют основания, но с оговорками. По словам эксперта, такие цифры указывают на "серую" или частичную занятость.

Примером таких ситуаций могут служить уборщицы в детских садах или поликлиниках, продолжил Зубец. Они могут быть официально трудоустроены на полную ставку, но фактически работать всего несколько часов в день. В таких случаях оплата соответствует затраченному времени.

При этом традиционный график работы с восьмичасовым рабочим днем и пятидневной неделей на сегодняшний день оценивается на рынке труда примерно в 40–50 тысяч рублей. Поэтому, по мнению экономиста, этот диапазон представляет собой наиболее реалистичную цель для повышения МРОТ.

С предложением об увеличении показателя до 60 тысяч рублей ранее выступил лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов. Как пояснял парламентарий, на установленный МРОТ в размере 27 тысяч рублей прожить невозможно из-за цен на жилищно-коммунальные услуги, еду и медикаменты.

Более того, чиновник счел необходимым закрепление в законе нормы о минимальной почасовой оплате труда.

Читайте также


экономика

Главное

Что важно знать перед отправкой ребенка в летний лагерь в 2026 году?

Отправлять детей в летние лагеря лучше не ранее чем с 7 лет

Особенно важно смотреть на личностные особенности детей

Читать
закрыть

Какие болезни угрожают дачникам весной?

Садоводы рискуют заразиться геморрагической лихорадкой с почечным синдромом

Может быть обострение холецистита или панкреатита

Читать
закрыть

Какая погода ждет москвичей во вторые майские праздники?

Осадки будут идти только в ночь на субботу, 9 мая, а к утру погода наладится

Читать
закрыть

Почему мутирует птичий грипп?

Вирус приспособился размножаться при температуре человеческого тела

В группе риска по птичьему гриппу находятся те, кто никогда не вакцинировался

Читать
закрыть

Почему обрушился рудник под Магаданом?

Причиной обрушения рудника стал сход селя

Также рассматривается версия о потере устойчивости борта угольного разреза

Читать
закрыть

Как защитить свой дом во время отъезда на майские праздники?

Нужно оставить ключи человеку, который сможет проверять состояние двери

Можно установить датчики движения

Читать
закрыть

К чему приведет снижение нештрафуемого порога скорости на дорогах?

Мера заставит водителей быть более внимательными

Эксперты уверены: снижение порога приведет и к росту числа штрафов

Читать
закрыть

Как запрет на досмотр перед сдачей ЕГЭ повлияет на школьников?

Эксперты уверены: мера немного снизит тревожность

На досмотре иногда превышались полномочия

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика