Миронов предложил поднять МРОТ до 60 тыс рублей за 1,5–2 года

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) необходимо поднять до 60 тысяч рублей за ближайшие 1,5–2 года. Об этом в беседе с ТАСС заявил глава фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов.

По его словам, на установленный МРОТ в размере 27 тысяч рублей прожить невозможно из-за цен на жилищно-коммунальные услуги, еду и медикаменты. Он добавил, что сейчас потребительская корзина в России составляет около 50 тысяч рублей.

Миронов подчеркнул, что поднимать минимальный размер оплаты труда необходимо постепенно для удобства работодателей. В связи с этим можно сначала поднять его до 35 тысяч, потом – до 45 тысяч, затем – до 60 тысяч рублей.

Он отметил, что для этого можно было бы отменить возврат НДС для нефтяных и газовых компаний, а также ввести налоги для кредитных организаций и сверхбогатых граждан.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова заявила о росте реальных доходов россиян на 7,7% в прошлом году. Зарплата в реальном выражении увеличилась на 4,4%. В этом году реальные доходы граждан могут подняться еще на 4,8% по сравнению с предыдущим.

