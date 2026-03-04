Путин пообещал рост зарплат в МВД в этом году

Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев

Уровень зарплат повысят для сотрудников МВД России в 2026 году. Об этом заявил Владимир Путин на расширенной коллегии ведомства.

"Могу сказать, что целый ряд решений на этот счет принят и они будут гарантированно исполнены, начиная уже с текущего года", – отметил он.

Также российский лидер призвал к росту уровня материального обеспечения сотрудников МВД, назвав некомплект личного состава серьезной проблемой.

"Здесь нужны, безусловно, системные решения. В том числе речь идет и о повышении уровня материального и социального обеспечения сотрудников. Все прекрасно это понимают", – подчеркнул глава государства.

По его словам, задачи, стоящие перед ведомством, требуют полной отдачи от всех работников. Они несут в себе нагрузку и риски, указал Путин.

Кроме того, президент выразил благодарность сотрудникам МВД, которые мужественно выполняют задачи в зоне проведения спецоперации.

Ранее глава МВД Владимир Колокольцев заявил, что личный состав МВД России функционирует на пределе, а то и сверх своих возможностей. Проблема укомплектования ведомства кадрами приобрела масштабный характер. Министр уточнил, что в 2025 году число покинувших ряды МВД сотрудников возросло на 7%.

