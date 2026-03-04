Адвокат Ярмуш рекомендовала ссылаться на МИД при возврате денег за туры на Ближний Восток

Фото: depositphotos/Maximkostenko

Туристам при возврате туров на Ближний Восток необходимо обязательно сослаться на рекомендации МИД России не посещать эти страны из-за военных действий, а также требовать возврата денег. Об этом в беседе с Москвой 24 рассказала адвокат, специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш.

По ее словам, путешественнику стоит связаться со своим туроператором – даже если конечная цель поездки находится за пределами зоны конфликта, но маршрут включает пересадку в регионе. Оператор может попробовать изменить даты вылета или билеты, чтобы скорректировать логистику. Однако право на возврат туристу закон не гарантирует автоматически, но задача оператора – обеспечить, чтобы клиент добрался до места отдыха.

Если в договоре нет пункта о возврате денег при форс-мажоре, турист все равно имеет право подать письменную претензию. Эксперт отметила, что важно фиксировать все обращения официально – звонки и устные обещания не будут доказательством в суде.

В претензии нужно указать даты покупки тура, направление и сослаться на рекомендации МИД России. Если оператор отказывает или не отвечает, следует обратиться в суд. Там основанием для иска станет закон "О защите прав потребителей": услуга должна быть оказана надлежащим образом. Если это невозможно, деньги подлежат возврату.

Тем, кто узнал о конфликте во время пересадки уже в пути, Ярмуш советует не продолжать поездку, даже если перевозчик решает придерживаться плана полета. В этом случае нужно требовать возврата за неиспользованные билеты.

Эксперт подчеркнула, что суд примет во внимание, что нахождение в зоне конфликта опасно, а факты эвакуации дипломатов и официальные предупреждения МИД являются общеизвестными и не требуют дополнительных доказательств.

Правовая позиция строится на том, уточнила Ярмуш, что договор должен исполняться надлежащим образом, стороны обязаны действовать добросовестно, а услуги не оказаны по объективным причинам, не зависящим от туриста.

"При этом разницы между военным конфликтом и, например, эпидемией здесь нет: в обоих случаях смотрят на реакцию официальных властей. При коронавирусе власти вводили санитарные меры, закрывали границы, запрещали перелеты. Сейчас та же ситуация: небо закрыто, лететь в регион опасно, и это признано на государственном уровне", – заключила эксперт.

Ранее Минэкономразвития РФ призвало туроператоров приостановить продажу туров и других соответствующих услуг в государства Ближнего Востока, включая ОАЭ. Аналогичные рекомендации опубликовало и министерство иностранных дел России.

Такие указания были даны на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке, который обострился после объявления Израилем и США военной операции против Ирана.

28 февраля были нанесены первые удары. Как отмечал американский лидер Дональд Трамп, боевые действия могут затянуться до 4–5 недель. Однако он подчеркнул, что у Америки достаточно ресурсов для продолжения военных мероприятий гораздо дольше.

Вместе с тем эксперты заявили, что конфликт пошел для США по незапланированному сценарию. Гендиректор Центра изучения современного Ирана Раджаб Сафаров отметил, что Трамп рассчитывал, что Исламская Республика будет ослаблена в течение первых трех дней. Но пока что добиться значительных успехов не удалось.