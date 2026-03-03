МИД РФ призвал россиян воздержаться от поездок в страны Персидского залива

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Российский МИД призвал граждан РФ воздержаться от поездок в ОАЭ, Кувейт, Бахрейн, Катар, Оман и Саудовскую Аравию в связи с продолжающимися боями на Ближнем Востоке. Предупреждение опубликовано на сайте дипведомства.

Министерство напомнило, что в настоящее время страны Персидского залива частично открыли воздушное пространство. Однако данное решение было принято для организации отечественными и зарубежными авиакомпаниями вывозных рейсов, направленных на возвращение застрявших с 28 февраля в транзитных хабах туристов.

"Настоятельно рекомендуем воздержаться от поездок <...> в туристических целях до прекращения активных боевых действий и полной нормализации обстановки с авиасообщением и в аэропортах", – отметили в МИД.

Ведомство также призвало россиян, находящихся в странах Персидского залива, принимать повышенные меры личной безопасности, воздерживаться от посещения опасных районов, выполнять указания местных властей, в том числе незамедлительно направляться в укрытия при ракетных угрозах, поддерживать связь с туроператорами и авиаперевозчиками.

Гражданам РФ необходимо следить за официальными сообщениями МИД и загранпредставительств России в соответствующих странах.

Израиль и США объявили о начале полномасштабной военной операции против Ирана 28 февраля. В качестве ответных мер Исламская Республика нанесла точечные удары по еврейскому государству и американским базам в Бахрейне, Кувейте, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии и Иордании.

Объединенные израильско-американские силы, в свою очередь, ракетами ликвидировали верховного лидера Ирана Али Хаменеи, министра обороны генерал-лейтенанта Азиза Насирзаде и начальника Генштаба генерал-лейтенанта Абдольрахима Мусави.

Кроме того, еще один удар пришелся по школе в Минабе, где в результате погибли 168 учениц. Их похоронили на юге Исламской Республики.

Комментируя последние новости, госсекретарь США Марко Рубио не смог ответить на вопрос о причастности Штатов к этой атаке. Тем не менее он подчеркнул, что Вашингтон не стал бы намеренно атаковать образовательное учреждение, и заверил, что Пентагон проведет расследование.