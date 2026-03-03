Дмитриев: в ЕС скоро будут готовы своими руками восстановить "Северный поток – 2"

Фото: ТАСС/Сергей Булкин

Европейские политики скоро будут готовы самостоятельно восстановить трубопровод "Северный поток – 2" из-за роста цен на газ. Об этом глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев написал на своей странице в соцсети X.

По его словам, с вопросами по поводу высокой стоимости газа в Европе следует обращаться к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, главе дипслужбы Евросоюза Кае Каллас и остальным политикам-русофобам.

Он также предположил, что скоро газ в Европе подорожает еще сильнее.

"Северные потоки" были взорваны в 2022 году. После этого было выявлено 4 утечки, поэтому поставки газа были прекращены. В августе 2024 года Генпрокуратура ФРГ выдала ордер на арест инструктора по дайвингу, подозреваемого в причастности к теракту.

Позже были установлены личности еще двух злоумышленников. В Италии задержали украинца, которого обвинили в причастности к организации взрыва, разрушении сооружений и антиконституционной диверсии. По данным журналистов, именно он мог возглавлять группу по подрыву.

Всего в совершении диверсии подозреваются 7 человек. На их арест выдали ордеры.

