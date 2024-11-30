Генпрокуратура ФРГ установила личности двух подозреваемых в подрывах "Северных потоков"

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Генпрокуратура Германии установила личности двух подозреваемых в подрывах газопроводов "Северный поток" и "Северный поток – 2". Об этом заявил генпрокурор ФРГ Йенс Роммель в интервью журналу Der Spiegel.

По его словам, ведомству удалось продвинуться в расследовании, что он назвал успехом, на который "изначально не обязательно было рассчитывать". Однако правоохранителям все еще предстоит провести весьма большой объем работы.

"Личность других участников, мотивация преступления и, в частности, вопрос о возможной государственной вовлеченности в операцию являются предметом продолжающегося расследования", – заключил Роммель.

Взрыв на "Северных потоках" произошел в сентябре 2022 года. После этого были выявлены четыре утечки, из-за чего поставки газа по трубопроводам прекратили.

Позже Швеция отказалась от расследований инцидента, заявив, что подрыв не был направлен против ее интересов. Аналогичным образом поступила и Дания.

Однако Германия заявила, что продолжит расследование. В августе этого года Генпрокуратура ФРГ выдала ордер на арест инструктора по дайвингу, подозреваемого в причастности к подрывам газопроводов.