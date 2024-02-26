Полиция Дании заявила о прекращении расследования ЧП на "Северных потоках"

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Правоохранительные органы Дании прекратили расследование происшествия на "Северных потоках". Об этом сказано в заявлении, размещенном на сайте датской полиции.

По информации правоохранителей, в Дании не обнаружили достаточных оснований для возбуждения уголовного дела из-за ЧП на трубопроводах.

"Расследование привело власти к выводу, что имела место умышленная диверсия", – сказано в заявлении.

ЧП на "Северных потоках" произошло в конце сентября 2022 года. После диверсии были зафиксированы четыре утечки. Из-за этого поставки газа по трубопроводам прекратились.

В феврале 2023 года прокуратура Швеции прекратила расследование диверсий на "Северных потоках". В ведомстве такую меру объяснили тем, что саботаж не был нацелен против интересов Стокгольма. Также шведская сторона не причастна к диверсиям на газопроводах, уточнили в прокуратуре.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отреагировал на решение Швеции, заявив, что ему интересно, как подойдут к расследованию в Германии. Спустя время официальный представитель МИД РФ Мария Захарова объяснила решение шведской стороны страхом раскрыть правду.



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