26 февраля, 12:08Политика
Полиция Дании заявила о прекращении расследования ЧП на "Северных потоках"
Фото: ТАСС/AP
Правоохранительные органы Дании прекратили расследование происшествия на "Северных потоках". Об этом сказано в заявлении, размещенном на сайте датской полиции.
По информации правоохранителей, в Дании не обнаружили достаточных оснований для возбуждения уголовного дела из-за ЧП на трубопроводах.
"Расследование привело власти к выводу, что имела место умышленная диверсия", – сказано в заявлении.
ЧП на "Северных потоках" произошло в конце сентября 2022 года. После диверсии были зафиксированы четыре утечки. Из-за этого поставки газа по трубопроводам прекратились.
В феврале 2023 года прокуратура Швеции прекратила расследование диверсий на "Северных потоках". В ведомстве такую меру объяснили тем, что саботаж не был нацелен против интересов Стокгольма. Также шведская сторона не причастна к диверсиям на газопроводах, уточнили в прокуратуре.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отреагировал на решение Швеции, заявив, что ему интересно, как подойдут к расследованию в Германии. Спустя время официальный представитель МИД РФ Мария Захарова объяснила решение шведской стороны страхом раскрыть правду.
Новости мира: прокуратура Швеции закрыла дело о терактах на "Северных потоках"
Читайте также
- Путин заявил, что для запуска сохранившейся нитки "Северного потока" нужна неделя
- В ФРГ проверяют возможное раскрытие гостайны при планировании "Северного потока – 2" – СМИ