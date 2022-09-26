Инцидент на "Северном потоке – 2" случился в водах Дании

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Инцидент с падением давления в газопроводе "Северный поток – 2" произошел около острова Борнхольм в водах Дании, заявили в компании Nord Stream 2 AG, являющейся оператором газопровода.

"Во взаимодействии с береговыми службами установлено, что ЧП произошло в датской ИЭЗ юго-восточнее Борнхольма", – сообщили РИА Новости в пресс-службе компании-оператора.

Уточняется, что охранная зона радиусом пять морских миль установлена в рамках безопасности береговыми службами.

Ранее сообщалось, что давление упало в газопроводе "Северный поток – 2" в ночь с 25 на 26 сентября.

По имеющейся информации, инцидент зафиксировали в трубе "А" газопровода. В результате были проинформированы представители ответственных ведомств в Германии, Дании, Швеции, Финляндии и России.