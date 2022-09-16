Путин призвал ЕС снять санкции с "Северного потока – 2"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Гришкин Денис

Владимир Путин призвал Европейский союз снять введенные ограничительные меры с газопровода "Северный поток – 2". Об этом сообщает ТАСС.

"В конце концов, если приспичило, если все так тяжело, возьмите и снимите санкции с "Северного потока – 2", 55 миллиардов кубических метров по году – только кнопку нажать, и все пошло", – заявил президент.

Он также призвал европейские страны не перекладывать вину в неполадках газопровода на Россию.

"Нет, там закрыли сами, здесь закрыли, здесь не могу отремонтировать, под санкции поставили газопровод новый, "Северный поток – 2". А мы виноваты? Пускай сами думают о том, кто в чем виноват, а не сваливают на нас свои собственные ошибки", – указал глава РФ.

При этом он подчеркнул, что российская сторона выполняла и будет выполнять все свои контрактные обязательства.

Ранее Путин назвал шизофренией введение санкций против детей политиков из РФ. Российский лидер также назвал возмутительным введение ограничительных мер против детского омбудсмена.

Он призвал обратить внимание, что миссия омбудсмена является благородной. Она, в том числе занимается вывозом российских детей из зон боевых действий в Сирии, Ираке и Донбассе.

