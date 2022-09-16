Путин заявил, что на Западе не дождутся развала РФ

Фото: kremlin.ru
На Западе не дождутся развала России. Об этом заявил Владимир Путин на пресс-конференции после саммита ШОС в Самарканде.
Президент подчеркнул, что идея развала России и СССР культивировалась на протяжении десятилетий на Западе.
Российский лидер напомнил об идее американского политолога Збигнева Бжезинского. Тот разделил всю Россию на конкретные части, а после изменил свою позицию, "полагая, что Россию лучше сохранить как антипод Китаю и использовать ее как инструмент в борьбе с Китаем".
По его словам, западные страны пытались создать на Украине антироссийский анклав для развала России. Именно для предотвращения этого действия и началась спецоперация, сказал Путин.
"Именно к этому <...> западные страны во главе с США и стремятся и стремились – создать такой антироссийский анклав и вот раскачивать, угрожать России с этого направления", – приводит слова президента ТАСС.
Ранее Путин заявил, что западным странам необходимо перестать использовать санкции и протекционизм. Вместе с тем он добавил, что политика России лишена какого-либо эгоизма. Президент также отметил происходящие в мировой экономике и политике необратимые изменения.
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