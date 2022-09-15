Путин заявил об уродливых очертаниях однополярного мира

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Попытки создать однополярный мир являются недопустимы, у них проявляются уродливые очертания, заявил Владимир Путин в ходе встречи с председателем КНР Си Цзиньпином на полях ШОС.

"Попытки создания однополярного мира приобрели в последнее время абсолютно уродливые очертания и абсолютно неприемлемы для подавляющего большинства государств на планете", – цитирует его РИА Новости.

Ранее Путин заявил о формировании контуров многополярного мира. По словам президента, все больше стран и народов выбирают путь суверенного развития.

Эпоха однополярного мира уходит в прошлое, поскольку геополитические изменения идут в другом направлении, уверен он.

