Путин заявил об уродливых очертаниях однополярного мира

Фото: kremlin.ru
Попытки создать однополярный мир являются недопустимы, у них проявляются уродливые очертания, заявил Владимир Путин в ходе встречи с председателем КНР Си Цзиньпином на полях ШОС.
"Попытки создания однополярного мира приобрели в последнее время абсолютно уродливые очертания и абсолютно неприемлемы для подавляющего большинства государств на планете", – цитирует его РИА Новости.
Ранее Путин заявил о формировании контуров многополярного мира. По словам президента, все больше стран и народов выбирают путь суверенного развития.
Эпоха однополярного мира уходит в прошлое, поскольку геополитические изменения идут в другом направлении, уверен он.
РФ надеется на прекращение продвижения однополярного мира Западом после спецоперации – МИД
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