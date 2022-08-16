Путин заявил о формировании контуров многополярного мира

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Владимир Путин заявил, что все больше стран выбирают суверенный путь развития, формируя контуры многополярного мира. Президент РФ выступил с речью на X Московской конференции по международной безопасности.

"Ситуация в мире динамично меняется, формируются контуры многополярного мироустройства, все больше стран и народов выбирают путь свободного, суверенного развития с опорой на свою самобытность, традиции, ценности", – сказал он.

Российский лидер добавил, что эпоха однополярного мира уходит в прошлое, ведь геополитические изменения идут совершенно в другом направлении и имеют исторический масштаб. Однако Запад не оставляет попытки удержать ускользающую гегемонию и продолжает использовать механизмы сдерживания любых альтернативных путей развития.

"Их гегемония означает стагнацию для всего мира, для всей цивилизации, мракобесие и отмену культуры, неолиберальный тоталитаризм", – сказал президент.

Ранее Путин заявил, что Россия ценит своих союзников, которые не прогибаются перед гегемоном. Глава государства подчеркнул, что у этих стран есть своя позиция, они выбирают суверенный путь развития. Такие государства настроены решать проблемы безопасности на основе международного права, взаимной ответственности и учета интересов. Именно они вносят вклад в защиту многополярного мира, добавил президент.