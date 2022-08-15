Путин заявил, что РФ ценит союзников, которые не прогибаются перед гегемоном

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Владимир Путин заявил, что Россия ценит своих союзников, которые не прогибаются перед гегемоном. Президент РФ выступил с речью на открытии форума "Армия-2022".

"Это государства, которые не прогибаются перед так называемым гегемоном. Их лидеры проявляют настоящий мужской характер и не прогибаются", – сказал он.

Глава государства подчеркнул, что у этих стран есть своя позиция, они выбирают суверенный путь развития. Такие государства настроены решать проблемы безопасности на основе международного права, взаимной ответственности и учета интересов. Именно они вносят вклад в защиту многополярного мира, добавил президент.

Ранее Путин заявил о готовности России предложить своим союзникам и партнерам различное вооружение – от стрелкового до бронетехники и артиллерии, авиации и БПЛА. Российский лидер сделал акцент на том, что РФ дорожит прочными и дружественными отношениями, которые выстроились с государствами Латинской Америки, Азии, Африки.

Путин отметил, что многие образцы российских вооружений заметно опережают зарубежные аналоги и превосходят их по тактико-техническим характеристикам.