Путин сообщил, что Россия готова предложить своим союзникам различное вооружение

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Владимир Путин заявил о готовности России предложить своим союзникам и партнерам различное вооружение. Президент РФ выступил на открытии форума "Армия–2022".

Российский лидер сделал акцент на том, что РФ дорожит прочными и дружественными отношениями, которые выстроились с государствами Латинской Америки, Азии, Африки.

"Россия готова предложить своим союзникам и партнерам различное вооружение – от стрелкового до бронетехники и артиллерии, авиации и БПЛА", – сказал он.

Путин отметил, что многие образцы российских вооружений заметно опережают зарубежные аналоги и превосходят их по тактико-техническим характеристикам.

"Особый интерес представляют перспективные образцы и системы, которые ориентированы на будущее и будут определять завтрашний день вооруженных сил. Речь идет о высокоточном оружии и робототехнике, о боевых комплексах, основанных на новых физических принципах", – уточнил президент.

Кроме того, практически все виды вооружений РФ не раз применялись в условиях реальных боевых действий, добавил Путин.

Глава государства также сообщил о готовности российской стороны к кооперационным связям для дальнейшего развития техники и разработки новых образцов.

"Работать вместе на справедливых равноправных условиях. Опыт такого успешного технологического сотрудничества, прежде всего в рамках ОДКБ и ШОС, у нашей страны богатый", – резюмировал он.

Ранее сообщалось, что на форуме "Армия–2022" представят новую версию бронеавтомобиля "ВПК-Урал" с повышенной защитой. Отмечается, что если раньше машина была чисто на "ураловской" раме с шасси, то в нынешней модификации используется несущий бронированный корпус.

В рамках форума "Армия–2022" на подмосковном военном полигоне "Алабино" состоятся Международные военные игры, в которых примут участие профессионалы из 35 стран, также пройдет "Танковый биатлон".