РФ и Пакистан активно сотрудничают в борьбе с терроризмом – Путин

Фото: kremlin.ru
Отношения между Россией и Пакистаном находятся на высоком уровне, страны активно сотрудничают в сфере борьбы с терроризмом, заявил Владимир Путин в поздравительной телеграмме президенту исламской республики Арифу Алви по случаю 75-летия провозглашения независимости страны. Об этом сообщается на сайте Кремля.
"Отношения между нашими государствами находятся на высоком уровне. Россия и Пакистан активно взаимодействуют на двусторонней основе, а также в различных многосторонних форматах, в том числе на антитеррористическом и афганском направлениях", – заявил президент России.
Путин выразил уверенность, что уровень сотрудничества между РФ и Пакистаном в дальнейшем будет возрастать, поскольку это отвечает интересам усиления региональной безопасности и стабильности.
"Уверен, что совместными усилиями мы можем обеспечить дальнейшее наращивание всего комплекса конструктивных российско-пакистанских связей на благо наших народов", – отметил Путин.
Ранее посол Пакистана в Москве Шафкат Али Хан заявил, что Исламабад привержен проекту газопровода "Пакистанский поток". Дипломат отметил, что точных дат завершения работы над проектом пока нет, в настоящее время стороны обсуждают юридические вопросы.
Страны достигли договоренности о начале реализации проекта по строительству газопровода "Пакистанский поток" в мае прошлого года. Соответствующее соглашение подписали глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов и посол Пакистана в Москва Шафкат Али-Хан.
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