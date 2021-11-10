Патрушев оценил потенциал Московского формата консультаций по Афганистану

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Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что механизм Московского формата консультаций по ситуации в Афганистане сохраняет значительный потенциал. Об этом сообщает ТАСС.
"Со своей стороны полагаем, что сохраняет свой значительный потенциал механизм Московского формата консультаций по Афганистану, который позволяет координировать усилия по содействию афганскому урегулированию с учетом новых политических условий в этой стране", – сказал он на заседании в рамках делийского регионального диалога по вопросам безопасности в Афганистане.
Он также добавил, что Москва отмечает активизацию международных контактов по этому вопросу, в том числе появление новых форматов взаимодействия. В качестве примера Патрушев привел инициативу Италии по созыву чрезвычайного саммита G20 по Афганистану, а также региональный механизм России, Ирана, Китая, Пакистана и заседание Совета сотрудничества тюркоязычных государств.
"Все они, безусловно, являются полезными. Вместе с тем убеждены, что данные диалоговые механизмы должны не дублировать работу друг друга, а органично дополнять ее", – добавил секретарь Совбеза РФ.
На заседании 20 октября участники встречи Московского формата по Афганистану подчеркнули важность формирования инклюзивного правительства в этой стране и обсудили перспективы развития военно-политической обстановки в регионе.
Также участники встречи Московского формата по Афганистану поддержали необходимость разморозки финансовых средств для правительства талибов (движение "Талибан" признано террористическим и запрещено в РФ).
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