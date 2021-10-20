В МИД РФ призвали талибов не использовать территорию Афганистана против соседних стран

Фото: AP Photo/Shekib Rahmani
Москва призывает запрещенное в России террористическое движение "Талибан" не использовать территорию Афганистана против соседних стран. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, открывая заседание по Афганистану в Московском формате.
"Мы призываем движение "Талибан" строго следовать линии на недопущение использования территории Афганистана кем-либо против интересов третьих стран, прежде всего против непосредственных соседей Афганистана – стран Центральной Азии", – цитирует Лаврова ТАСС.
По его словам, эти страны являются для РФ друзьями и союзниками.
Ранее Лавров заявил, что военно-политическую ситуацию в Афганистане нельзя назвать стабильной, однако российская сторона отмечает усилия "Талибана" по ее нормализации.
В понедельник делегация "Талибана" прибыла в Москву на переговоры по Афганистану, в которых принимают участие 10 стран.
В качестве основных тем переговоров заявлены военно-политическая обстановка в стране, гуманитарное содействие и формирование инклюзивного правительства.
До этого талибы обратились к России с просьбой помочь в вопросах снятия санкций ООН и восстановления Афганистана. Также сообщалось, что новое правительство страны рассчитывает на положительные итоги предстоящих заседаний Совбеза ООН.
Ситуация в Афганистане обострилась 15 августа, когда талибы объявили об установлении своего контроля над всей территорией государства.
7 сентября представители движения объявили состав нового правительства. Премьер-министром Афганистана был назван мулла Мохаммад Хасан Ахунд.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: