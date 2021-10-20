В МИД РФ призвали талибов не использовать территорию Афганистана против соседних стран

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Москва призывает запрещенное в России террористическое движение "Талибан" не использовать территорию Афганистана против соседних стран. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, открывая заседание по Афганистану в Московском формате.

"Мы призываем движение "Талибан" строго следовать линии на недопущение использования территории Афганистана кем-либо против интересов третьих стран, прежде всего против непосредственных соседей Афганистана – стран Центральной Азии", – цитирует Лаврова ТАСС.

По его словам, эти страны являются для РФ друзьями и союзниками.

Ранее Лавров заявил, что военно-политическую ситуацию в Афганистане нельзя назвать стабильной, однако российская сторона отмечает усилия "Талибана" по ее нормализации.

В понедельник делегация "Талибана" прибыла в Москву на переговоры по Афганистану, в которых принимают участие 10 стран.

В качестве основных тем переговоров заявлены военно-политическая обстановка в стране, гуманитарное содействие и формирование инклюзивного правительства.

До этого талибы обратились к России с просьбой помочь в вопросах снятия санкций ООН и восстановления Афганистана. Также сообщалось, что новое правительство страны рассчитывает на положительные итоги предстоящих заседаний Совбеза ООН.

Ситуация в Афганистане обострилась 15 августа, когда талибы объявили об установлении своего контроля над всей территорией государства.

7 сентября представители движения объявили состав нового правительства. Премьер-министром Афганистана был назван мулла Мохаммад Хасан Ахунд.

